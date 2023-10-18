單車節下周日舉行 尖沙咀多處改道

【本報訊】旅發局將於22日舉辦「新鴻基地產香港單車節」，當日凌晨1時起，賽道會分階段封路，當日尖沙咀多條道路有改道安排，青馬大橋上層往九龍方向亦會封閉，車輛可於下層出九龍，相關路段在當日上午7時15分重開。大部分主要幹道及道路則於9時起分階段解封，至於尖東一帶則會於下午5時45分前重開。

青馬橋上層往九龍方向封閉 當日非競賽項目的「50公里組」於清晨5時20分於尖沙咀起步，途經青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道以及尖山隧道；「30公里組」將於早上8時10分起步，途經昂船洲大橋；家庭單車樂組別則將於早上9時15分於尖東賽道上進行。「牛下女車神」李慧詩、剛在杭州亞運奪得兩銀一銅的李思穎將分別參與「50公里」及「30公里」組別。

今屆賽事的重頭戲之一是闊別5年，再次舉行的國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，多支獲邀國際職業車隊將來港參加比賽，賽事於尖東及紅磡繞圈進行，剛於亞運奪得佳績的香港單車隊亦主場迎戰。

另外，「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）-公路組」以男子、女子公路繞圈賽形式進行，挑戰賽先後於廣州、東莞、惠州、江門、香港及韶關舉行。旅發局期望賽事促進大灣區內各城市間交流，同時探討未來舉行更大型體育活動的空間，推廣「一程多站」旅遊，鞏固香港成為大灣區內國際旅遊盛事中心的角色。