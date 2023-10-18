區會選舉提名首日接88份表格

9月底至今處理230個「三會」轉介

對於有指無法接觸「三會」成員，政府指由9月底至今已處理230個「三會」轉介，並提醒任何有意爭取提名的人士，均可透過轉介機制，接觸「三會」委員。就有報道指民主黨將不能入閘參選，民政及青年事務局局長麥美娟表示，今次選舉設立了資格審查委員會，希望確保每名參選及當選的人都是愛國者，建設好社區和香港，而在提名過程中，各有意參選的人士都要努力爭取，讓選民了解他們的理念和工作抱負，對地區的服務和熱誠及過去的工作等，讓選民決定是否作出提名。