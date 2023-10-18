禁同性配偶列成員申公屋裁違憲 房會上訴遭駁回

【本報訊】高院原訟庭早前在兩宗司法覆核案件中先後裁定，禁止將同性配偶列為家庭成員的公屋政策，以及同性配偶未能成為居屋單位合資格住戶的政策，均屬歧視和違憲。香港房屋委員會就該兩宗司法覆核案均提出上訴。上訴庭經去年開庭後，昨頒下判詞，駁回上訴維持原判，並頒令房委會須支付訟費。上訴庭認同原審法官指房委會的相關公屋及居屋政策，均屬歧視同性配偶和違憲。判詞亦認同原審法官指，改變政策與否並不影響異性伴侶申請資助房屋的權利。

本案上訴人是香港房屋委員會，答辯人分別是Nick Infinger及李奕豪。對於房委會一方指，房屋政策是為了鼓勵市民生育、組織家庭，認為若改變政策就與原意不符，而且改變政策會影響異性婚姻人士申請公屋權利。惟上訴庭同意原訟庭的裁決，認為房委會未能證明，在配偶政策下不同性傾向人士的不同待遇，是與鼓勵生育的政策相稱。上訴庭又指即使房委會批准同性配偶申請資助房屋，並不影響異性夫婦的相關權利，只會影響平均等候時間，但等候時間並非受《基本法》條文保障。

上訴庭：具有歧視性質 上訴庭亦重申，配偶政策下的差別待遇是針對性取向，具有歧視性質，而房委會亦沒有足夠的理據解釋，為何同性配偶在申請公營房屋時，得到與異性夫婦不同的待遇。

案中的Nick Infinger和丈夫在加拿大結婚後，在香港以「一般家庭」身份申請公屋，但被房委會以申請不符「夫婦」定義拒絕。至於李亦豪和丈夫在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入丈夫的居屋單位成為住戶。兩人早前分別申請司法覆核挑戰房委會的相關政策，指政策違憲，高院原訟庭其後裁定兩案均勝訴。案件編號：CACV 81/2020,CACV 362/2021