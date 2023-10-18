新康體通推遲11‧9啟用 「認輸」難遏炒場歪風

僅4成活躍用戶登記 未如理想 為打擊炒場及提升市民使用公共設施的效率，康樂及文化事務署下月9日起將啟用新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY，以取代現有系統，中文名稱沿用「康體通」。該系統原定本月內已要推出，但現時僅約四成舊系統的活躍用戶登記新系統，康文署昨日宣布延遲至下月才啟用新系統，盼更多市民及時登記。被問及有實名認證功能的新系統能否更有效杜絕炒場等情況時，康文署直言，「道高一尺、魔高一丈」，新系統亦難完全遏止炒場歪風。

康文署指，現有Leisure Link系統運作多年，活躍用戶約25萬人。而新系統今年7月起接受登記，目前有超過21萬人成為用戶，當中包括約10萬名舊系統用戶，佔現有活躍用戶約四成。

該署提醒，所有市民包括舊系統用戶，須預先登記及完成認證，才可使用新系統報名參加活動和租訂設施，盼新系統延遲推出下，市民能把握時間盡早登記。不過，署方無交代具體目標，只強調登記人數「愈多愈好」，稍後亦會加強推廣，催谷人數。

現有系統下月6日停運作 康文署介紹，新系統設有基本預訂功能，亦會推出多項優化功能，包括提升容量以同時容納一萬名用戶登入，遠多於現有系統約1,000人；同時用戶可享受個人化服務，例如根據個人喜好接收電子通知、有關已取消及釋放回系統再供預訂的段節、以及查閱抽籤結果、退款申請情況等。

同時，用戶亦能接收因惡劣天氣引致場地需緊急關閉及/或康體活動需要取消等資訊，並享用多種電子支付方式。系統長遠亦可用於購買泳池及健身室月票、自助簽到及簽場功能等。

署方認為，新系統具實名登記功能，又以抽籤方式分配康體設施等，但承認「道高一尺、魔高一丈」，難完全遏止炒場歪風。署方重申，市民經新系統訂場及簽場時須作聲明承諾，不會透過任何形式轉讓用場許可。違法者有機會因而被檢控，一經定罪，最高可被判監禁14年。

另一方面，現有系統將於下月6日起停止運作，並且一連三日進行新舊系統資料遷移、報告核對和線上數據驗證、覆檢所有系統設備，包括網絡安全保護設備，以確保新系統運作正常。

期間，新系統登記亦會暫停。為確保順利過渡，康文署今月底至下月中，將就預訂康體設施進行一連串過渡安排。此外，由下月1日起，個人預訂補場安排將會取消，如已預訂的設施未能提供使用，將可按現行機制或透過SmartPLAY系統辦理退款。