醫健：健康在您手：溫度與情緒的關係

不知不覺又來到深秋，下周二（10月24日）便是二十四節氣中的霜降，意味着天氣正式轉涼，大地準備迎接冬季。季節交替之際很多時冷熱無常，若身體未能適應溫度改變，則容易感冒着涼；氣溫的冷熱，對我們的情緒亦會有所影響。

有科學實證顯示，身處較溫暖的環境可以改善情緒，甚至有助減少抑鬱症狀。美國科羅拉多大學波德分校教授克里斯多福路尼指出，接觸溫暖物件在臨床上能振奮心情，而背後原理跟神經科學息息相關——當皮膚溫度上升，感覺神經元會發出更多電子信號，傳遞到相關的大腦區域，讓我們產生正面的感覺。

溫暖對改善情緒的效果亦逐漸應用於研究和臨床領域上，近年亦有研究指出，全身紅外線加熱療法在紓緩抑鬱症狀上有一定成效，瑞士甚至有診所已經開始推出此療法。

生活習慣助心境開朗 氣溫或許難以控制，但其實大家也可以透過改變生活習慣或周遭環境來保持心境開朗。例如，我們可以透過外出活動適量接觸陽光 （例如早上曬5至10分鐘太陽） ，以助保持心情開朗；大家亦可享用熱食或熱飲，放鬆一下心情；此外，來一個熱水浴也是不錯的選擇，因為熱水浴已獲證實能夠促進血液循環、減少肌肉繃緊和降低身體的壓力賀爾蒙水平，有助即時放鬆身心，不過大家謹記享用熱水浴時要選擇適合的溫度，水溫太熱的話會適得其反、甚至會燙傷喔。

下次當大家感到心情鬱悶的時候，也可以試試透過調節溫度、保持身體溫暖，讓心情也變得「暖笠笠」！

聖雅各福群會精靈寶庫（推廣精神健康流動宣傳車服務）項目主任胡俊賢

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