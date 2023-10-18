八達通結算出錯 港鐵重複扣支付寶車資

【本報訊】昨日凌晨有曾使用二維碼繳付港鐵車資的支付寶用戶，無故被扣錢。本報收到多名市民報料，指其支付寶香港帳戶於昨日凌晨接連被扣錢，而款項列明是港鐵車資。港鐵回覆指，故障由負責結算乘車碼服務的八達通公司引起，昨日傍晚已修復，會安排退款。

報料人鄭先生向本報展示其支付寶香港帳戶的交易紀錄，紀錄顯示於昨日凌晨約2時半已有7宗交易，均為交通簽帳，由「MTR」收款，金額分別有15.3元、12.8元等。他指，昨早自0時10分起已出現相關交易，直至3時18分才停止，歷時近3小時，合共有10多筆交易。鄭續指，事故詭異，趁人睡覺時進行交易，已即時取消於該帳戶綁定其銀行及信用卡戶口。

另一報料人提供的交易紀錄則顯示，其支付寶香港帳戶接連被扣12.8元及9.8元，形容情況瘋狂，令他感驚恐，憂帳戶被入侵，不敢再增值。各報料人遂向支付寶香港查詢，對方職員聲稱港鐵系統出錯，並已收到多人反映問題。至於何時收到退款，職員向他稱需時數天。

港鐵：陸續安排退款 港鐵回覆查詢表示，昨早留意到及同時收到二維碼服務供應商通知，有部分曾以香港及國內電子錢包使用二維碼付費乘搭港鐵的乘客，其電子錢包有被重複扣除港鐵車費的情況。公司隨即與二維碼付費乘車服務的結算商八達通公司跟進，並陸續安排自動退還多扣除的車費予乘客。據悉，被多扣錢的電子錢包涉及支付寶、支付寶香港及銀聯雲閃付。

港鐵指，初步了解事故由八達通公司的系統設定出現誤差引起，而相關結算功能已於昨日傍晚約6時15分恢復正常。港鐵會繼續跟進事件，並與八達通公司和二維碼服務供應商保持溝通。