擬72億元建T4主幹路 馬鞍山往城隧節省8分鐘

【本報訊】沙田一帶塞車問題嚴重，政府早前向立法會交通事務委員會提交文件，將興建沙田T4號主幹路，連接城門隧道公路/青沙公路與沙田路，工程將興建一條2.3公里雙程雙線主幹路及支路，並會興建高架行人路單車徑橫跨獅子山隧道公路及城門河道等。T4號主幹路可發揮繞道功能紓緩交通，而繁忙時段往來馬鞍山市中心與城隧公路或青沙公路行車時間會由現時約20分鐘減至約12分鐘，料動工4年半內可完成大部分行人單車設施，整項工程約6年內完成，工程費用預計約71.64億元，遠高於2004年首次提出的約6億元。

2004年造價僅6億 T4主幹道屬雙向通行，東起沙田路，以隧道連接至城門河畔，車輛會經高架橋過河，通往城門隧道及青沙公路。另設支路由T4西行線落沙田市中心，以及獅隧公路近曾大屋單向上沙田路北行。沙田路來回近博康邨由雙線擴闊至4線，並增建封閉式隔音屏。當局預料沙田鄉事會路、大涌橋路等路段容車量會於今年超出負荷，T4號主幹路可發揮繞道功能紓緩交通。

文件披露最新方案，最新工程計劃興建一條約2.3公里長的雙程雙線主幹路及支路，以接駁城門隧道公路／青沙公路與沙田路，並會擴闊近博康邨一段長約150米的沙田路，由雙程雙線行車道改為雙程4線行車道。