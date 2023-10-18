岑智明：港鐵停駛露天段 不應9號波掛鈎

倡借鏡內地高鐵實時風速決策 早前颱風「小犬」襲港時，香港天文台一度掛起9號風球。港鐵當時按機制停駛露天路段，令大批市民滯留車站引起混亂。天文台前台長岑智明表示，世界各地的鐵路服務都採用鐵路沿線的實時風速數據，以及大風預警系統來做營運決策，認為港鐵可借鏡內地及國外鐵路的運行風速標準，在風速低於每秒30米時限速運行，不宜硬性與9號風球掛鈎，甚至定期修剪及砍伐可能影響線路安全的植物。

岑智明於報章撰文指，「小犬」襲港當日大嶼山、新界及九龍陸上最大風速在每秒20米以下。他認為港鐵應該有不少的安全餘量運作大部分露天路段，建議港鐵借鏡內地及國外鐵路的運行風速標準。

指宜禁種有倒塌風險植物 他指，內地高鐵、日本新幹線及法國TGV等都採用鐵路沿線的實時風速數據，以及基於這些數據的大風預警系統來做營運決策。他促港鐵參考國內《高鐵安全防護管理辦法》，在風速低於每秒30米時限速運行，重申鐵路運作不宜硬性與9號風球掛鈎。

不過，港鐵開始硬性規定露天路段運作與9號風球掛鈎，源於大風引致塌樹而影響鐵路架空電纜。岑智明指，塌樹也可以在強風及烈風情況下發生，即相當於3號及8號風球的風力，表明問題不可能簡單地與風球掛鈎就能夠解決。他認為港鐵或可參考國內《高鐵安全防護管理辦法》，在鐵路安全保護區內，禁止種植妨礙行車瞭望或有倒伏危險、可能影響線路安全的植物；對已種植的植物應限期遷移或修剪砍伐。

港鐵回覆重申，其於惡劣天氣下的服務安排均以乘客、員工及鐵路設施安全為大前提。現時安排是經過審慎考慮，亦有參考過往惡劣天氣下對列車運作影響的經驗。港鐵又指，不時檢討颱風期間的相關安排，亦正與政府及相關持份者討論就惡劣天氣下的列車服務，包括與機管局檢討應變安排，盡量減低對乘客的影響。

岑智明