研倍增大學非本地生限額 盼吸人才
【本報訊】政府消息指，8間資助大學的非本地學生限額，將會由目前資助學額的兩成，增至四成。議員歡迎相關措施，指不會影響本地學生的升學機會，認為8大可加強在外宣傳，吸引更多不同地方學生來港。
或須調整宿舍住宿比例
議員劉智鵬指，措施不會影響本地學生的升學機會，院校在設施和住宿安排需要再作調整，可能會在院校附近租用地方作宿舍，也有機會調整本地學生和非本地學生的住宿比例，不過他指本地交通發達，相信對本地學生整體影響不大。他又認為本港有5間全球百強大學非常難得，有很大優勢成為區域教育樞紐，認為8大可倣效外國大學做法，加強在外宣傳推廣，吸引更多不同地方的學生來港，而政府和院校亦可加強向非本地學生介紹本港情況和發展機會，鼓勵他們留港發展。
另一議員江玉歡亦認為此舉可吸納更多人才來港，相關做法在海外如新加坡及加拿大等相當普遍，有助連結世界作育英才，政府反而需留意融合問題，以及保持英語教學的質素，也需推出相應措施吸引畢業生留港就業發展，這樣才可真正令本港經濟受惠。
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