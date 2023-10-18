研倍增大學非本地生限額 盼吸人才

或須調整宿舍住宿比例

議員劉智鵬指，措施不會影響本地學生的升學機會，院校在設施和住宿安排需要再作調整，可能會在院校附近租用地方作宿舍，也有機會調整本地學生和非本地學生的住宿比例，不過他指本地交通發達，相信對本地學生整體影響不大。他又認為本港有5間全球百強大學非常難得，有很大優勢成為區域教育樞紐，認為8大可倣效外國大學做法，加強在外宣傳推廣，吸引更多不同地方的學生來港，而政府和院校亦可加強向非本地學生介紹本港情況和發展機會，鼓勵他們留港發展。