大學聯招 理大新生平均分按年升0.7

【本報訊】香港理工大學昨日公布本學年經大學聯招（JUPAS）取錄的中學文憑試收生成績統計，以最佳5科計算，今學年整體新生平均分達24.6，按年升0.7分；另外，高中公民與社會發展科於本學年起全面取代通識科，理大將調整24/25學年學士課程收生要求，4個核心科和兩個選修科成績會由「332233」改至「332A33」。

酒店及旅遊管理最多人申請 理大公布23/24學年本科課程收生情況，全日制資助學士學位課程中，最多聯招申請人以酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程作為首志願，達1,403人；其次是護理學（榮譽）理學士組合課程 - 護理學（榮譽）理學士，以及會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程，申請人數分別為1,125人及1,099人。

理大表示，今年通過聯招取錄的申請人，以中學文憑試成績最佳5科計算，整體新生的平均分達24.6，與去年23.9分相比，按年升0.7分。而取錄的本科生中，有279人在DSE考獲至少一科5**，以及中、英文科成績達3級或以上，成績表現理想。

24/25入學年度，公民與社會發展科會取代通識教育。理大指，學士課程基本入學要求因此改為「332A33」，即中英文達3級，數學達2級，公民與社會發展科達標（Attained），以及兩科選修科目達3級；至於M1或M2則可用作符合一科選修科。

理大續說，為配合業界對創科人才的需求，將於新學年優化多個本科學系組合課程，以及開辦多個全新碩士課程，涵蓋食品科技、智慧城市及金融科技等，壯大不同領域的人才庫，回應業界需求。理大亦將於本周六舉行資訊日，為學生及有意進修人士提供最新升學及課程資訊。