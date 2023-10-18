難抵家庭問題 培正中一生墮斃

【本報訊】昨日下午1時許，何文田培正中學一名12歲中一男生，疑由校舍一走廊高處墮下，當場重創昏迷，教職員得悉後慌忙報案求助。救護員接報趕至，隨即替男生急救並由救護車送院搶救，惜其後被證實傷重不治。執法人員在場沒有檢獲遺書，經初步調查後，相信男生因家庭問題不快而輕生，案件列作「有人從高處墮下」處理。

培正中學校長何力高表示，獲知這個噩耗後，全校師生都極為難過和悲痛，現在事件交由執法部門進行調查，校方不宜在這階段作任何的揣測或發表意見。校方已即時啟動「危機處理小組」，並透過班主任在班內把這件不幸事件通知學生。學校教師、社工、輔導人員及教育心理學家已即時為各同學提供輔導，協助他們疏導情緒。何校長續指，校方已發出家長信，請家長在未來數星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰，並請家長與校方保持聯絡以便學校及早提供協助。

另12歲菲裔童 學業壓力輕生 另外，昨日清晨7時許，執法部門接獲觀塘嘉樂街47號保安報案，指發現一名女生倒臥於上址對開，懷疑她從高處墮下。人員接報到場，該名12歲菲律賓裔女生昏迷被送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查後，相信事主從上址一天台墮下，人員在現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。據悉，女生疑因學業問題輕生。