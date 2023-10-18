幼園減少 成本轉嫁學費書簿雜項狂加

茶點$3780最誇 基層家長負擔大 教育局昨日發布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年》網上版，涵蓋全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料。翻查概覽，發現全港幼稚園數目按年減約20間，跌幅約2%。另經簡單計算，上學年至少有10間幼稚園雜費索價逾5,000元以上，當中不乏屬於地區基層幼稚園。若單看細項，更有個別幼稚園茶點費每年索價接近4,000元。

概覽涵蓋全港約1,010所幼稚園的資料，包括在2023/24學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在2023/24學年的核准學費。

翻查概覽，上學年至少有10間幼稚園雜費索價達5,000元或以上，以位於沙田區的真理浸信會榮光幼兒園為例，概覽最新披露該校上學年雜費高達7,847元，當中茶點費佔最多，每年3,780元，至於課本及作業練習費等亦高達3,075元。

又一村學校 雜費6115元 另外，位於屯門區的雅麗斯英文幼稚園，概覽亦顯示其雜費高達7,292元，當中茶點和課本的「低消」更由2,000元起跳，茶點最高每年最高索價2,508元、課本最貴則達2,349元。其次，深水埗區又一村學校的雜費亦達6,115元，茶點費每年2,300元，練習及作業亦要索價2,079元。

至於擁有9間分校的啟思幼稚園，其雜費於同行業中仍處於較高水平，且各項目收費差異很大。例如該幼稚園杏花邨分校，上學年雜費由1,000元至7,405元不等；若看細項，茶點費則由200元至2,000元不等、課本更誇張至由最低的40元，到最高的4,000元不等。至於位於藍田匯景花園的分校，上學年雜費亦高達6,204元，當中課本一律收費3,319元，茶點收費差異同樣大，由200元至2,000元不等。

概覽同時載列各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、售賣主要教育用品參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等，所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。概覽亦設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。

概覽編印本 月底起派發 概覽的中、英文編印本會於今月31日起，放置在教育局區域教育服務處、民政事務總署民政諮詢中心、衞生署母嬰健康院、社會福利署綜合家庭服務中心、各公共圖書館，以及民政事務總署資助的少數族裔人士支援服務中心，供家長查閱。