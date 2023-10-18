JPEX案發酵 港人對虛擬資產趨保守

【本報訊】虛擬資產平台JPEX涉嫌詐騙案引起軒然大波，打擊港人投資虛擬資產的信心。香港科技大學商學院調查指，發現自今年9月中JPEX被揭涉嫌串謀詐騙後，有41%受訪港人表示無意持有任何種類的虛擬資產，較事件發生前增加12個百分點；只有約20%人在未來有意持有虛擬資產，較事件前減少5個百分點。

是次調查分為兩階段，首階段調查於今年4月下旬至5月下旬進行，並訪問逾5,700名成年市民。為重新評估港人在JPEX事件後的看法，科大商學院在今年9月28日至10月20日進行為期3周的次階段調查，截至本月5日已訪問2,200名市民。

調查結果顯示，約84%受訪者曾聽聞過虛擬資產，當中有約27%目前或曾經持有虛擬資產。在投資虛擬資產時，受訪者傾向直接擁有代幣及投資交易所買賣基金，而非投資虛擬資產的衍生產品或投資從事加密領域的企業。另有超過80%有意投資虛擬資產的受訪者稱，投資金額不會高於5萬元。

大眾對監管仍存誤解 虛擬資產監管方面，JPEX事件後，有約57%受訪者表示知悉香港監管當局要求虛擬資產服務提供者，需要取得牌照才可在香港營運，較事件前增加15個百分點。另外，在兩階段調查中，均有逾半受訪者同意「在香港持牌交易所交易的虛擬資產是經過監管機構批准」的說法，反映大眾仍存誤解，事實是只有交易所受監管，產品則未必。

科大商學院副院長黃昊表示，JPEX事件不但引起大眾對虛擬資產及監管的關注，亦導致相關資產投資意欲偏向保守。他指出，虛擬資產作為新興資產類別，具備潛力促進金融業創新及增長，惟香港以及海外市場事件顯示，該類資產亦為投資者及監管機構帶來重大風險及挑戰。

黃昊續稱，虛擬資產是推動香港金融科技發展策略的一部分。隨着虛擬資產在數碼經濟中角色日益重要，他認為當局有需要強化投資者教育工作，讓公眾更了解相關領域的風險及潛力。

黃昊