電話卡實名制 一招破解

【本報訊】當局於年初正式實施電話卡實名制，但本港促銷及詐騙電話不減反增，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，當局當初實施電話卡實名制，主要目的並非減少滋擾及詐騙電話，加上騙徒可使用VoIP（Voice over Internet Protocol）透過網絡打電話，要追查有一定難度，如電話由境外打出更是鞭長莫及。

隨意改變來電顯示 中文大學工程學院副院長（外務）兼議員黃錦輝亦表示，使用VoIP透過網絡打電話，可繞過實名制的規範，甚至可以隨意改變來電顯示號碼：「例如顯示係上司電話，咁就好容易上當。」

黃錦輝表示，不少企業會將員工姓名及電話等資料上傳至雲端伺服器，當伺服器出現資料外洩，相關資料就可被用作不法行為，變相為電話騙案提供材料。他表示，大型企業的資訊科技部門會定期「走火警」，假扮黑客以測試員工對網絡安全的敏感度，但是中小企則未必有相關資源及意識，而市民則要對陌生來電加倍警覺，保障自身免墮電話騙案。