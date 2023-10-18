滋擾來電飆7成 打擊乏力詐騙狂升

日日追魂Call 嚴管促銷不容再拖 欺詐、促銷滋擾電話狂升無王管！有網站發現，疫情後港人接獲滋擾性質的電話較3年前飆升逾七成，從2020年1至9月僅約9萬宗，激增至今年同期約16萬宗。分析過去一年的滋擾電話，近六成涉及詐騙。有網站創辦人直言，該統計僅由市民主動匯報，料實際數字可能更龐大，促港府研究立法管制，措施包括必須要求撥打促銷電話的公司登記，有關公司亦要自行剔除拒收來電的電話號碼，否則要負上一定責任。資訊科技界人士認為，目前的法規難以有效杜絕滋擾電話，騙徒又利用科技混淆視聽，市民防不勝防。

多涉借貸內地地產體檢 非應邀來電回報網站HKJunkCall創辦人胡文翰昨日出席一個電台節目表示，有紀錄顯示，疫情後本港人對人促銷電話大幅增加，由三年前的9萬宗增至今年同期約16萬宗，飆升逾七成。相關來電涉及財務借貸、內地地產及體檢電話，而詐騙電話亦有上升。

投訴方式複雜 市民卻步 胡文翰表示，該網站數字均由市民主動匯報，估計每20人只有一人會主動匯報，因此實際數字可能更龐大，當局聲稱收到涉及人對人促銷電話的投訴減少，並非促銷電話數字下降，而是投訴方式複雜，市民不懂投訴。胡直言，立法規管促銷電話是社會共識，調查顯示逾九成市民贊成，促銷業界也同意，因可幫助市民不會見3字頭電話便拒聽。胡文翰認為，本港應研究立法要求撥打促銷電話的公司必須登記，公司亦要自行剔除拒收來電的電話號碼，否則要負上一定責任，而立法後應加強執法。

拒收來電登記冊欠成效 今年首8個月，當局發現的詐騙案較去年同期大幅上升52.2%，顯示電子詐騙案猖獗。當局近年多次出招打擊滋擾電話，如曾就設立法定「拒收來電登記冊」進行討論，讓不欲接收促銷電話的市民登記，但香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，由於難以將商業來電及促銷電話進行區分，即使本港已設立「拒收來電登記冊」多年，至今仍成效不彰，外國來電更無從監管。

資料顯示，本港已有不少市民登記拒收訊息，相關登記冊總數逾200多萬個，但已登記人士仍然難逃滋擾。

香港客戶中心協會執行總監陳建年表示，如果立法規管促銷電話，能夠對業界有幫助，但強調反對法例一刀切，涵蓋所有行業或不同形式的業務。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，消委會早在2017年已提出，建議修訂《非應邀電子訊息條例》，將拒收登記冊的涵蓋範圍，由商業電子訊息延伸至促銷電話，但同時應將醫院和社福機構等公用事業機構的電話號碼，納入全新的「白名單」內，以免市民錯過重要來電。黃鳳嫺又表示，若條例列明「商業對商業」的促銷來電可獲豁免，就必須有清晰定義，否則可能形成法律漏洞，未必可完全為市民解決電話滋擾問題。

通訊管理局表示，近年政府接獲涉及人對人促銷電話的整體查詢及投訴數字顯著下降，顯示自2010年底積極鼓勵4個行業（即金融、保險、電訊及電話中心）的相關商會訂立《人對人促銷電話實務守則》，以自願性質規管業內人士打出人對人促銷電話的方式（例如致電時間、需顯示電話促銷者身份及承諾遵從取消接收要求等）等措施有一定成效。

政府會繼續密切聆聽持份者意見，不時檢視現行措施的成效，平衡不同持份者的需要。