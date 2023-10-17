朱古力含重金屬 食在香江易中毒

眾所周知，不少零食都是高油、高鹽或高糖，長期食用並不健康，容易導致身體出現各種毛病；惟港人生活節奏急促，所面對的壓力巨大，就算明知是不健康，依然有很多人會通過吃零食來減減壓；尤其是朱古力，更是不少人的最愛。不過，不健康是一回事，含重金屬又是另一回事；誰又曾想過，市面上常見的朱古力中，竟有不少含有重金屬，多吃隨時中毒呢？

消委會早前測試了市面上有售的20款黑朱古力及9款牛奶朱古力，並於昨日公布測試結果。數據顯示，所測試的全部樣本均含有重金屬。其中，20款黑朱古力樣本均檢出重金屬「鎘」，其中一款黑朱古力的鎘含量更超出歐盟規定的上限17.1%；至於9款牛奶朱古力樣本雖然也檢出含有鎘，惟含量均符合歐盟上限。另外，全部黑朱古力樣本均檢出含重金屬「鉛」，其中9款更檢出含重金屬「砷」；至於牛奶朱古力樣本中，只有5款檢出鉛；幸全部樣本檢出的鉛含量和砷含量，均沒超出中國國家標準上限。普遍市民都認為，黑朱古力較為低糖，理應比起牛奶朱古力來得健康，殊不知，今次結果顯示，黑朱古力的重金屬含量普遍較高，顛覆了常人的認知。

談到健康，不少港人為了追求健康生活，選擇食物前必先查看食品營養標籤。然而，消委會又發現，在上述29款朱古力樣本中，有樣本的營養標籤出現問題。其中，3款黑朱古力的糖分檢出量，較標籤所示高出超過20%，另有一款樣本的脂肪含量，較標籤所示高出超過20%。倘若只是相差1至2%，勉強可算是誤差，或許是生產工藝所致；惟高出超過20%，數值差異之巨大，不禁讓人懷疑廠商是否有意隱瞞，以虛假數值來誤導消費者了。

民以食為天，確保食物安全是政府責任。假如民眾食不安心，又何談安居樂業呢？偏偏本港屢現食安問題，民眾就連日常用餐，都要擔驚受怕。可怕的是，這些食安問題往往要依賴傳媒，以及沒執法能力的消委會來揭發；負責監察食物安全的食環署食安中心，則是後知後覺，每每等到消委會測試結果出爐，才懂得跟進和採取行動。

須知道，不論是傳媒抑或消委會所測試的食品，絕大部分都是市面有售，意味着早有不少人吃進肚子裏；這不禁令人質疑，食安中心是否有盡力為港人把關呢？

更讓人憂慮的是，本港的食安條例嚴重過時，幾乎與世界脫節。不難發現，傳媒或消委會測試食品時，都會採用歐盟或內地標準，主要原因是港府並未制訂相關標準。以朱古力為例，本港的法例並無專門為朱古力食品設定重金屬限量，意味着即使朱古力的重金屬含量超出歐盟標準，在港依然是合法合規；這難道是港人的身體比較耐受重金屬嗎？不！只是比起其他政府，港府更不懂得關注市民的健康吧！