激濁揚清：移民英國 懷疑人生

再有移英港人訴說搵工難，有人表示9個月內寄出532份求職申請、聯絡54位招聘人員，依然不果；有港男則膽粗粗只帶10萬港元又學人移英，一直「量地」量到搣剩兩萬多元，內心極度虛怯之際，終於找到一份起早抵冷的修理交通燈差使。移英能讓人瘋狂編纂履歷，又能練就節衣縮食、解鎖潛能，豈不快哉？

平心而論，上述寄出逾500份履歷的港人已經年屆半百，這種年紀搞移民竟然不是退休享福，而是希望繼續在職場打滾，慨嘆「搵工搵到懷疑人生」也只能說是自討苦吃。英國人只不過是以行動來告訴那些做事不經大腦、做人不長眼睛的人士，這個開口閉口公正、平等、反歧視的社會，究竟怎麼看待新移民們原居地那句「不論年齡，唯才是用」。

英國內政部數據顯示，自2021年1月31日推出BNO簽證計劃起，至2023年6月底，已有18.26萬人申請，共批出17.6萬宗。可想而知，當黃人、黑暴幸災樂禍，嘲笑香港勞動力市場因移民潮而嚴重缺人之際，大批新移民湧入英國勞動市場，大量出現有人無工做或只能紆尊降貴，「不在乎降呢屈就，只在乎能夠餬口」乃是必然。

以上述提到那位修理交通燈技工為例，已經覓得工作的他對着鏡頭大喊：「沒有後悔移英！」試試他至今還沒有找到工作，看看還有沒有這等自信。這位自認「英文廢」，連當日叫他見工的來電也聽不明白，結果對方翌日叫他不用來面試的新移民，不太多談離港前的工作，卻不斷力數香港職場充斥「老海鮮」，嚴重窒礙年輕一代上位，惟他卻被自己嘴巴出賣。他指在英國只要能進入職場，基於港人適應快，很容易便能回到香港的位置。甚麼？不是更上一層樓？究竟英國有沒有老海鮮？