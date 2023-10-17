強詞有理：愚弄輿論

以巴衝突以來，西方媒體一面倒譴責哈馬斯、支持以色列，除了混淆歷史顛倒是非，還編造不少假新聞。有人終看不下去，英國廣播公司（BBC）位於倫敦的總部日前遭淋紅油，一個親巴勒斯坦組織承認責任，指摘BBC雙手沾滿巴勒斯坦人的鮮血。實際上，好像BBC這種充滿意識形態偏見的西方媒體比比皆是，他們往往立場先行，罔顧事實，譁眾取寵，造謠抹黑，不僅僅是為了博取眼球，更是為了達到不可告人的政治目的。他們還美其名曰新聞自由和言論自由，可謂虛偽到了極點。

西方真的有新聞自由和言論自由嗎？表面上當然有，而且受到法律保護，其實所謂的自由只是虛假的幻象。維基解密創辦人阿桑奇曾一針見血指出，西方社會的言論之所以是「自由」的，是因為它不會對權力和建制造成任何影響。西方政府通過一張由合同、貸款、控股、銀行股份等工具織成的大網，將基本的權力關係「財政化」。在這樣的環境下，言論很容易「自由」，因為政治的變化基本上不會導致這些基本工具的改變。簡而言之，西方媒體已被資本和權力控制，淪為徹頭徹尾的政治工具。

也正因如此，西方的所謂新聞自由和言論自由已成為一句空話甚至謊言。俄烏戰爭爆發後，西方媒體齊聲譴責俄羅斯，以巴衝突以來，西方媒體又是一面倒譴責哈馬斯，從來不去探究根源，反而刻意掩蓋真相。他們利用國際話語權愚弄輿論，蒙蔽公眾，導致這個世界愈來愈反智，也愈來愈混亂。

「我不同意你的觀點，但我誓死捍衞你說話的權利。」這句名言一直被奉為圭臬，可惜事實恰恰相反，凡是與西方持不同觀點的人都可能被視為異類而受到排擠和打壓。近日各地出現支持巴勒斯坦、抗議以色列濫殺無辜的示威浪潮，本是表達言論自由的正當權利，卻受到部分西方國家阻撓和禁止。法國警方動用催淚彈和水炮驅趕示威者，澳洲當局也警告以警力鎮壓挺巴示威，華爾街甚至警告永不錄用聲援巴勒斯坦的大學生，言論自由云乎哉？

難將一人手，掩得天下目。西方針對以巴衝突而發起的這波輿論戰，也許可以蒙蔽不少人，正如他們在俄烏問題上的手法一樣。幸好當今世界還有自媒體等言論平台，公眾可以了解歷史認清真相，西方再也無法隻手遮天。