坦言集：不能得逞

烏克蘭戰爭對美國及西方的資訊戰、輿論戰是考驗。但因為俄羅斯被迫出兵，便觸犯了國家主權的原則。美國西方便容易製造理由來詆毀、妖魔化俄羅斯，把烏克蘭的新納粹主義塑造為民族國家英雄。美國西方的企圖基本成功，俄羅斯備受政治壓力。

可是，在以色列與哈馬斯的衝突中，美國及西方故技重施，卻效果不大。甚至在各國人民，特別是歐洲各地人民的反抗下，基本上不能把以色列製造成為受害者，或證明它的反制是正義的，把哈馬斯打成恐怖分子，斥責加薩人民助紂為虐。主因是以色列的政策從來都是對巴勒斯坦人的種族主義式迫害，違反了所有的國際公約與聯合國的協議。巴勒斯坦人民的痛苦，幾十年持續下來，並無改善，更有變本加厲的傾向。

以色列近年的擴展殖民區，強遷巴勒斯坦人民，霸佔土地，虐殺反抗者，已趨向於種族滅絕。哈馬斯與以色列軍隊相反，是典型猶太聖經的大衞對抗巨人，弱者反抗強暴者，軍力、裝備、財力各個方面兩者都不成比例。失敗被殺是預期的，但一旦能打擊以色列，即使作用有限，便易被視為英雄和烈士。哈馬斯和加薩、巴勒斯坦人民，與以軍和以色列政權（背後還有美國）的對比力量是絕對不對稱。弱者反抗更易得世人同情，何況這些弱者正在遭遇長達幾十年的非人虐待，也是全球有目共睹的。

這樣的對比下，即使美國與以色列全力製造哈馬斯暴行的假新聞，難以令人相信，更容易被西方內的異見人士將之揭露，在國際社會裏證明以國和美國等是如何毫無道德，用假的照片、假的文宣來妖魔化哈馬斯和巴勒斯坦。現時歐洲大城市和世界各地的支持加薩人民的大示威反映出西方媒體再不能隱瞞事實來欺騙民眾，也顯示出廣大人民的智慧和同情同理心。

以色列敗在堅持種族滅絕的政策，斷水斷糧斷電斷藥物，無差別的轟炸，強迫加薩百萬人口遷移，這都不是可以在鏡頭裏消失。即使西方政府威嚇要拘捕治罪支持哈馬斯譴責以色列的示威，仍然禁不住民眾向白色恐怖的挑戰，以色列不得不局部恢復水供應。美國等西方政府也不能不勸導以色列不要製造人道危機。但是，以色列會真的順從嗎？以猶太的極右思維和宗教迷信而言，只有在加薩戰敗才會有所收斂！