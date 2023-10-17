墮樓砸中的士 洋漢不治

【本報訊】昨午2時許，姓陳（58歲）男子駕駛的士駛經漆咸道南23號一大廈對開時，一名外籍男子突然從高處墮下，不偏不倚砸中的士車頭，並砸毀擋風玻璃，繼而跌入前排乘客座位，陳男慌忙停車報案。救援人員趕至，發現墮樓洋漢手腳折斷，打橫倒臥在的士座椅上昏迷。救護車將他急送院搶救，惟於下午2時56分證實不治。

陳亦被洋漢砸傷，也需送院救治，而的士車頭「大銀幕」碎裂及甩脫，車頂亦被砸至凹陷，地上留有血漬。人員經初步調查，相信該洋漢從上址大廈天台墮樓，但他身上沒有身份證明文件，其身份及墮樓原因待查。

跌入前排客座 嚇煞司機

陳表示，在K11落客後即沿漆咸道南兜客，途經現場時突然出現「嘭」一聲巨響，「跟住隔籬前排乘客位多咗個人」，「我肯定唔係撞到人，佢突然間喺上面跌落嚟，同埋側邊途人都睇到」。他亦指，第一次遇上這種事故，事後他全身均沾有玻璃碎，左手左腳受傷，膝頭也扭傷，估計是被外籍漢砸到所致。問到對事故有何感受時，他回應謂，「今次屬不幸中的大幸，如果架車再行前少少，佢真係砸到我，我會好大鑊」。