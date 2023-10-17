一米福鱷棄啟德河 魚卵有毒 威脅物種

啟德河驚現一米長怪魚，證實為外來入侵品種福鱷，恐影響河道生態！福鱷體形可達兩米長，以食肉維生，壽命可長達50年。有專家估計，福鱷是由市民放生到河道內，恐威脅原有物種繁殖及生存空間，而且其魚卵有毒，提醒市民切勿垂釣食用。

昨日有網民在社交平台發文，指在沐泰街對開一段啟德河內，發現一條約一米長的怪魚，其中有人指該條魚為外來入侵物種福鱷。據了解，網民已致電1823熱線通知有關部門，片段於網上引起熱議，亦有人看到至少有兩條福鱷。本報記者往現場視察，發現其中一條福鱷在河床上游動，惟未見有人員到場跟進。

壽命可長達50年 香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，福鱷為頂級獵食者，食物包括河邊的鳥類及哺乳類動物，而且壽命可長達50年，坦言：「分分鐘龜都無咁長命！」或會對河道生態構成長期威脅。黃又指，福鱷的卵對人類有毒，就算煮熟亦未必能完全分解毒素，提醒市民切勿捕捉食用。

香港魚類學會創會會長莊棣華指出，福鱷在金魚街有售，通常是市民從金魚街購入，養了一段時間，並說：「買番嚟可能手掌咁大，但愈養愈大！」最終因家中魚缸不夠大而將福鱷棄養放生於河中。莊表示，雖然福鱷不會咬人，但會捕食河道的魚，趕走原本生活的物種，對本土生態有潛在風險，並指出河道生態最好沒有外來物種，又形容：「保護自己本土嘅物種都保護唔切。」

專家籲部門移走 莊棣華續指，福鱷在日本及台灣等作為熱帶觀賞魚類，隨着氣候暖化，香港冬天比較溫暖，相信福鱷亦可能在香港戶外過冬存活，認為相關部門應到場將福鱷捕捉，避免對環境生態造成影響，並呼籲市民日後購買福鱷前要三思，承擔飼養者責任，避免棄養。

漁護署回覆確認該魚類是福鱷，又指一直密切關注外來物種對本地自然生態的影響，並教育和呼籲市民不應隨便放生動物。此外，該署亦會視乎情況及需要，向其他政府部門提供相關技術支援。

翻查資料，福鱷又名鱷雀鱔，是原生於北美洲比較古老的淡水魚，體形可達兩米長，並不會在本港及內地水域出現。福鱷以食肉維生，並具有一定攻擊性，更有專家指出，福鱷屬於淡水界十大惡魚之一。在2009年，荃灣德華公園池塘內亦曾經出現福鱷蹤影，當時不少池中生物被獵食，最終康文署人員在池塘內移走共15條福鱷。