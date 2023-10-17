高級警員偷手機案 11‧9裁決

【本報訊】加入警隊38年的「老差骨」飲酒消遣後，涉嫌在尖沙咀街頭偷取醉酒內地男的iPhone 14 Pro手機。男警否認一項盜竊罪受審，法庭裁定表證成立後，押後至昨日在九龍城裁判法院續審，讓控辯雙方作結案陳詞。辯方陳詞指，被告做了很多年警察，「人工唔會低」，加上他即將退休，很快便可取退休金，案中手機對他來說並無實質價值。法庭押後至11月9日裁決，被告續准保釋。

56歲被告蘇志華，是一名高級警員。控罪指被告於2023年4月8日，在九龍尖沙咀加拿分道與河內道交界附近燈柱，偷竊屬於范浩的財產，即一部價值11,099元的手提電話。辯方昨陳詞時表示，被告沒有案底，當警察許多年，形容他的背景卓越。辯方說，被告的薪金不會低，以其年紀而言，他亦即將退休，很快便可取退休金，手機對他來說並無實質價值，被告毋須貪心偷取。

另外，被告取得電話後，很快便被截停，而被告當時所行走的路徑，並非與尖沙咀警署相反，加上被告沒有其他可疑行為，例如加快腳步等。辯方承認被告表現或不完美，但認為控方難以證明被告有意圖把手機據為己有，不能排除屬誤會，案中有合理疑點，法庭應判他無罪。

錄影會面認貪心 審訊期間播放錄影會面，顯示被告聲稱拾起電話是為保障醉漢貴重財物，他準備把電話帶去警署備案，途中卻被截停拘捕。被告說，他拾起前有問「我攞你啲嘢，OK唔OK呀」，對方沒回應。截停被告的警員則在審訊時憶述，被告未能解鎖懷疑被盜手機後，便表露自己警察身份，不但坦承自己一時貪心犯案，更合十跪地求饒。然而，這些說話均是未被警誡下作出，裁判官最終決定把這一部分的供詞剔除。案件編號：KCCC 1341/2023