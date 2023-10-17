消防車撞斃外籍漢 司機辯稱強光射眼

拒認危駕致死罪受審 消防車2020年在西貢公路近白沙灣路段，撞到一名正踩單車的六旬外籍男子，單車被捲入消防車車底，經搶救後終於不治。肇事消防車司機被控危險駕駛引致他人死亡，他不認罪，案件昨在觀塘裁判法院開審。辯方表示，爭議點是有強光直接射入被告眼睛，他受強光影響致事件發生。另外辯方提出，被告駕駛時，不知道自己患乾眼症及早期青光眼。

54歲被告姚志明，被控於2020年12月6日，在西貢公路近白沙灣教堂公廁，在道路上危險駕駛車輛登記號碼為F2312的消防車，引致RESTREPO Benjamin死亡。

被告患有乾眼症青光眼 辯方甫開庭便重申，被告願意承認不小心駕駛罪，但不承認危駕致死罪。辯方透露，爭議點在於事發時，有強光直接射入被告眼睛，他受影響致事件發生。另外，被告患乾眼症及早期青光眼，而被告駕駛時對此不知情。

報告指煞車顯示器失靈 控辯雙方承認事實指，死者是美籍哥倫比亞男子，終年約60歲，他當日送往將軍澳醫院搶救，因多處受傷，證實死亡。姓陳消防隊長供稱，當日下午他及數個消防員完成攀山拯救行動，由被告駕駛消防車返回順利消防局，路面乾爽，天清氣朗。當消防車駛至涉案地點時，他感覺到消防車突然微微轉左，速度不是很快，之後便撞上了一些東西。

陳續指，消防車沒有即時停下，而是繼續駛前撞防撞欄，最後剷上石壆始停下。他們先後落車，發現死者身處車底中間，遂召喚另一輛消防車到場協助。等候期間，被告曾表示頭暈不適。就着報告顯示，消防車的煞車顯示器失靈，陳稱不知情，若得知出現故障，便會改派另一輛車。案件編號：KTCC 920/2021

姚志明否認危駕罪受審。（梁柱鍇攝） RESTREPO Benjamin是單車愛好者。