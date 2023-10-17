研發AI電商銷售倉存系統 恒生大學奪獎

【本報訊】恒生大學研究團隊研發一站式電商銷售及倉存管理智能方案，利用物聯網、人工智能等嶄新技術，提升企業倉庫管理效率和促進商品網上推廣，在「2023日內瓦國際發明展」獲得銀獎。

項目獲170萬創新基金資助 由恒生大學決策科學學院研究團隊研發的人工智能應用系統EBizbot，利用物聯網（IoT）、人工智能（AI）、機器人流程自動化（RPA）及混合實境（Mixed Reality）等技術，為商戶作即時「格價」及分析、自動撰寫產品描述及協助取貨，項目獲政府創新科技基金支持，資助總額逾170萬元。

商戶可利用EBizbot，根據產品外觀、質地、功能等自動生成量身訂做的描述，並可針對不同類型的目標客戶群，自動揀選相對合適的措詞，吸引特定客戶群，研究團隊於6個月測試期間，發現系統比傳統創作貨品描述的方式節省九成時間，有助商戶盡快將產品上架，提高營運效率。

項目總負責人、恒生大學供應鏈及資訊管理學系副教授何道森表示，中小企電商公司面對工作緊湊、工序繁複及人手不足的問題，加上倉庫空間較小，難以建立庫存管理系統，團隊開發EBizbot系統，透過電子化改善中小企營運模式，簡化工作流程，提升整體工作效率。