外送車手單車節組隊 10‧22馳騁三橋三隧

【本報訊】外送服務公司車手因單車而結緣，將衝出外送工作的九龍東區，於下周日（22日）參加由旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」50公里組非競賽項目，首度踩上「三橋三隧」，一同馳騁公路跨越本港6區，盼享受沿途風光之餘，並發揮其外送服務車手的優勢，完成個人目標。

平面設計師John和從事服務業的Stephen，3年前受疫情影響致工作量大減，開始將代步工具的單車視作「生財工具」，擔任外送服務車手幫補生計。踏單車外送的工作沒令他們厭倦踩單車，反而愈踩愈享受。John更稱設計師工作經常要在電腦前追趕「死線」，工作壓力大，反而送外賣時踩單車，不但能紓壓、放空，更可賺取額外收入，寓工作於娛樂。

靠生財工具結緣 衝出九龍東 原本陌路的兩人，因經常踩摺疊單車穿梭九龍東區大街小巷送外賣而認識，於等訂單期間交換踩單車及維修單車心得。點頭之交亦變知心車友，閒時相約單車遊環繞「大冷」，由九龍灣踩單車出發經屯門、上水、大埔等圍繞九龍及新界一圈，路程約100公里。

愛車的他們更開始接觸單車維修。John解釋車胎損耗大經常要更換，為了省下維修費參考網上教學影片，愈鑽研愈發現單車各部分都可再改裝，令車身更輕而踩得更順暢。

多名外送服務車手得悉單車節「50公里組」項目，二話不說報名參加，其中Stephen表示，平日因送外賣常在路途上碰面，今次是首次同場參加大型單車活動，形容機會難得。John則指「三橋三隧」平日不准單車進入，已一早準備運動相機拍下整個過程，目標是盡量享受路線及沿途風光。

「50公里組」參加者需在2小時40分鐘內完成項目，建議平均時速需達29公里。面對正職工作忙碌，John和Stephen均稱除送外賣期間，亦會盡量抽空加緊練習，相信自己踩單車經驗充足，有信心在限時之內完成賽事。今屆單車節所經的「三橋三隧」，包括去年因季候風被迫改道，車手未能踏上的青馬大橋、汀九橋，以及昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道以及尖山隧道。