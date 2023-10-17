7‧21元朗暴動案明開審 被告包括林卓廷

林卓廷

【本報訊】前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件昨於區院再訊，先處理控方要求呈堂，有關案發當日案發地點以外地方發生的事件之片段。眾被告表明反對呈堂，認為與本案並不相關。控方則力陳有助法庭理解當時背景，片段見到執法部門於不同地點要布置人手處理事件，眾被告仍「專程」走入元朗挑釁該處的人士。法官陳廣池最終接納片段呈堂，不會對各被告造成不公，並指片段與案件確有關聯。案件將於明天正式開審。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。7人今早均表明否認控罪。有關播放片段的爭議，控方指該些均為事發當日的新聞片段，橫跨不同時段及地點，片段共長70多分鐘。

控方指各被告大部分並非居於元朗，亦知道當時早有元朗區內人士稱要保衞家園，林卓廷亦曾致電元朗警區的警司詢問該處情況，對方表示不要往元朗火上加油。但眾被告仍「專程」入元朗，出現在該處挑釁他人，片段可作為背景，亦可用作考慮辯方辯護理由，故有相關性。

案發地點以外片段准呈堂 法官裁決指，就暴動罪，法庭要有一定司法認知，需知道當日發生的事，不能抽離現實。本案雖在元朗發生，但不代表毋須考慮該處以外發生的事。片段中的事件確曾有發生而作為區院法官會公平處理片段，不會有偏頗立場。法官最終接納該些片段均可呈堂。案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022