荃灣 銅鑼灣 紅磡 擬建旱季截流器

【本報訊】為解決水污染問題，政府曾在多區安裝旱季截流器，把雨水渠受污染的旱流堵截和分流至污水收集系統以供處理，藉此減少臭味。政府向立法會環境事務委員會提交的文件顯示，計劃在銅鑼灣、荃灣及紅磡3個地點建造旱季截流器，預期工程總開支超過21億元，最快2027年完工。

最快2027完工 耗資逾21億 文件顯示，造價最高的為荃灣區方案，涉及在馬頭壩道箱形雨水渠近永順街建造旱季截流器，包括一座旱季截流器建築物，以及在大河道及馬頭壩道兩條箱形雨水渠，各自設立一組自動水閘及機電室。工程還包括在上述箱形雨水渠，建造兩條箱形雨水繞道，估計工程費用約8.79億元，預計2029年第一季完工。

而紅磡就在建灣街箱形雨水渠，近靖山街建造旱季截流器，工程包括一座旱季截流器建築物以及一組自動水閘及機電室，亦會在建灣街箱形雨水渠建造一條箱形雨水繞道，料工程費用7.23億港元，2027年第3季完工。至於銅鑼灣方面，就會在告士打道箱形雨水渠近京士頓街建造旱季截流器，包括一座旱季截流器建築物以及一組自動水閘，亦會建造一條箱形雨水繞道，估計費用5.65億元，同樣預期2027年第3季落成，而3個地區的工程合計工程費用約21.67億元。