煽惑襲電視台員工 審計員囚10月

【本報訊】任職審計員的男子被指在半年內兩度於網上討論區的貼文，發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被控煽惑襲擊等兩罪。被告否認控罪，經審訊後被裁定兩罪罪成，昨被區院暫委法官崔美霞判監10個月。法官指新聞自由是社會重要一環，不容許襲擊前線傳媒，從而向新聞部施壓，影響或改變報道方向，基於案情嚴重須判處監禁。

29歲男被告范仕文，被控一項煽惑他人普通襲擊及一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。

針對新聞部前線記者 法官指被告的貼文公眾可自由瀏覽，留言中表明不限於只襲擊新聞部高層，且更曾參與辨認無綫採訪車等討論，使前線記者身體受嚴重傷害出現潛在可能。而當時暴力在社會事件當中時有發生，貼文有機會令到暴力事件發生。雖然貼文並非針對執法人員，但法官認為並非減刑因素，且非單一事件。法官考慮被告貼文並無具體計劃，且沒有導致出現實際暴力事件，終判囚10個月。

控方案情指，2019年11月8日有人在網上討論區發布一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的貼文，被告就其中兩個針對無綫新聞兩名員工的貼文，以其連登帳戶作回覆指「唔使分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」；2020年5月8日，有人又於連登發布「cctvbX你老母明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文。

被告留言稱「舊年一早已經講緊要打X班XX」，及回應稱「我不嬲都認為要打斷班XX手手腳腳 包保佢哋即刻笠水唔敢再報假新聞 」。2021年7月28日，被告遭執法人員拘捕，警誡下承認曾經發布涉案留言。案件編號：DCCC 435/2022