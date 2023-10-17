醫療衞生研究獎學金接受申請

【本報訊】醫務衞生局昨起邀請有興趣人士申請醫療衞生研究基金的研究獎學金計劃。計劃旨在支援處於事業初期至中期的研究人員或專業人員，尤其是醫護專業人員，加強他們在公共衞生和衞生服務研究方面的能力。每個頒授項目的獎學金上限為120萬元，當中40萬元用以資助申請人接受海外培訓。

當局指，獲大學教育資助委員會資助的專上教育機構，以及香港中文大學和香港大學的醫學院指定的教學醫院（即威爾斯親王醫院及瑪麗醫院）會獲邀提名申請人。每名申請人只可提交一份申請書。

應對癌症非傳染病風險優先 為配合政府已推出的《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》和《香港癌症策略2019》，應對癌症的研究及與可預防或改善非傳染病的風險因素（即吸煙、飲酒、不健康飲食和體能活動不足）相關的申請書將會獲得優先考慮。視乎申請書的質素，在20個頒授項目中，最少4個會分配予應對上述4個風險因素申請書，每個風險因素範疇獲分配一個頒授項目。

申請書須包括一項海外培訓項目（一般高學歷課程，例如碩士或博士學位課程不會獲考慮），得獎人須在計劃期間於一所信譽良好機構累積進行為期不少於3個月海外培訓；及一項與建議培訓項目相關，並不多於3個研究目的的小型研究計劃。