區選提名期今展開 10‧30截止

【本報訊】2023年區議會選舉由今日起展開提名期至本月30日，12月10日進行投票，即日起立法會範圍內禁止進行競選活動。對於有議員批評政府是次選舉安排「混亂」，令地區人士難取「三會提名」，政府強調現時安排「有足夠」渠道令有意參選人爭取提名，又透露因應2019年區選混亂，今次選舉所有票站將至少有一位紀律部隊成員當值。

立法會政制事務委員會昨討論區議會選舉安排。社福界議員狄志遠批是次選舉增加提名程序，形容當局處理有關程序為「唧牙膏」，做法「混亂」，有部分人很容易取得提名，有部分人至今仍尋找提名，憂造成不公平現象，問到政府能否推出措施便利有意參選的人接觸「三會成員」，惟現時情況猶如「半隔絕」。

當局回應指早前有不同政府部門分別回應，或令訊息不全面，重申現時安排「有足夠」渠道令有意參選人爭取提名，至於有意參選的獨立人士，政府亦會將有意聯絡的請求轉達「三會成員」，但最終是否給予提名視乎相關人士決定，認為沒有不公的情況。

立會範圍禁進行競選活動 議員簡慧敏和陳永光均關注當局如何增加投票率和宣傳工作，當局指會分階段推出宣傳策略和計劃，一步一步推高選舉氛圍，避免造成宣傳疲勞，當局未來有「區選進社區」活動，會深入社區與市民宣傳區選的好處，亦會在「香港夜繽紛」設立宣傳區議會選舉攤位和市民接觸，令市民知道新治理體系的好處，做到「推動夜市，夜市推動區選」。

立法會秘書長昨向議員發出通告，由選舉提名期開始至所有選舉結果公布的期間，在立法會的所有範圍內禁止進行選舉的競選活動，若有議員違反指引，將向有關議員發出警告信，並將函件副本抄送選舉管理委員會及廉政公署，供其備悉。