桌上遊戲訓練 提升認障患者溝通能力

【本報訊】認知障礙症屬大腦神經細胞病變，患者腦部功能會衰退或喪失，認知能力下降。香港醫學會關注本港認知障礙症的個案正每年遞增，預料在2039年個案人數將達到33萬，照顧者壓力大增，該會推出「樂遊共享計劃」，為早至中期患者進行桌上遊戲訓練，從而刺激他們認知能力。研究發現患者接受4個月訓練之後，參與能力、情緒、溝通能力等均有所提升。醫學會指，正研究發展更多相關遊戲資源工具，又建議港府應推動及資助更多同類計劃，以支援認知障礙患者及其照顧者。

增主動性 助抒發情緒 該計劃於今年6至9月進行，分別有18名義工向8名居住於老齡人口最多的小西灣長者進行訓練，參加者61至98歲，均患有認知障礙症，醫學會會董兼精神科專科醫生黎榮謙表示，義工會數人一組，定期到患者家中訓練。團隊會利用《蒙特利爾認知評估香港版》為參加者評估，並根據結果，為參加者選擇由精神科醫生設計的不同遊戲種類，包括辨認蔬菜、訓練專注力及語言能力的「冰室密碼」等，於13周內完成8節的桌上遊戲訓練，每節約30至60分鐘。研究顯示，參加者經遊戲訓練後，參與度、情緒、溝通能力3大表現均有改善，分別有22％、16％及35％的增幅。他們的主動性、與他人關係、肢體動作亦有所提升，憂慮感則下降。

李小姐是其中一名參加者的女兒，她表示，自己雙親均患有認知障礙症，作為照顧者，自己需要長期面對父母因病情反覆而出現的身體和情緒變化，因而感到壓力沉重。她指，其父以往對面前陌生人或者到訪的義工會顯得異常緊張，甚至「搣手指」，而在接受遊戲訓練後，父親因情緒得而抒發，變得比較主動及機靈，自理能力亦有增加。此外，母親原本害怕接觸電子器材，連手提電話也不敢撥動，但現在敢玩iPad。