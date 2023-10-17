三隧分流 次輪按時段收費 突推遲12‧17捱批

朝令夕改 押後一周 議員指有損觀感 本港3條過海隧道今年8月起調整收費，惟西隧減價、東隧、紅隧加價後仍未能有效改善過海交通擠塞。港府上周原先建議，三隧於今年12月10日即區議會選舉投票日，實施次階段「分時段收費」。惟相隔不足一周，當局改口指，新收費安排將延後至同月17日清晨5時起才實施。有議員認為，改期可避免投票日出現混亂，惟當局決定「朝令夕改」，仍有損市民觀感。

運輸及物流局表示，相關修例已訂立，並將於明日立法會復會首日提交，進行先訂立後審議程序。當局又指，港府十分重視宣傳教育工作，為了在立法程序完成並正式確定生效日期後預留充分時間廣泛宣傳，以便公眾可透過多渠道了解分時段收費的具體安排，決定改期實施分時段收費，務求有序順暢地實施。

運輸局發言人說，港府一向的目標是在今年內實施分時段收費。自今年3月公布3條過海隧道的收費方案開始，港府已積極開展宣傳活動，讓駕駛者掌握方案的詳情及早作好準備。

確定分時段收費的生效日期後，港府會進一步加強宣傳，讓公眾充分掌握具體的收費安排，包括安排新聞發布會、電視宣傳短片及電台宣傳聲帶、社交媒體或網上宣傳、資訊「懶人包」、在「香港出行易」流動應用程式新增查詢過海隧道費功能等。

原定12‧10實施 撞正區選投票 立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，新收費方案較為複雜，需要時間做好宣傳。就原定實施日期撞正區選，他認為延後一星期實施較妥當，可避免投票日出現混亂，讓市民更安心、集中精力投票。不過，改期始終有損市民觀感。

航運交通界議員易志明表示，12月10日是區選投票日，相信港府要抽調人手處理票站工作。若然同日實施三隧分時段收費將不利人手調動。他相信，分時段收費延遲一星期實施，整體影響不大。

分時段收費實施後，屆時3條過海隧道行車安排維持不變，但周一至周六將按3個時段收費。繁忙時段內，西隧私家車收費維持60元，紅隧、東隧則增至40元；一般時段下三隧一律收30元；而非繁忙時段即劃一收20元。周日及公眾假期，私家車一般時段收費為25元，非繁忙時段則收20元。