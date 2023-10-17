醫健：成視在人：及早治療斜視 改善兒童生活質量

奧比斯日前發表最新研究，發現與正常視力的兒童相比，患有近視或斜視的兒童，其生活質素明顯下降，而進行斜視治療手術可改善兒童的生活質量，表明兒童斜視的早期發現、治療和健康保險的重要性。有關研究已發表在國際醫學期刊《Ophthalmology》。

視障童抑鬱焦慮比例較高 據估計，全球目前有7,000萬名兒童患有不同程度的視力障礙，兒童的視力功能一般是透過檢查視力的清晰度或銳利度來評估。然而，有關方法並不足以衡量兒童對自身視力障礙的認知，以及日常自理能力。慢性眼部疾病未必會影響中央視力，令兒童難以察覺，例如斜視，已被證明會影響兒童的日常生活、學習及成長。

奧比斯早前已有研究證實患有視障的兒童，患抑鬱及焦慮的比例較一般人高。上述新研究進一步表明視力障礙會影響兒童的生活品質、幸福感和自尊。奧比斯即將開展一項名為「See Well to Stay in School （SWISH）」的隨機對照試驗，該試驗將為中國兒童提供免費眼鏡。

中國有一半視障兒童因經濟等因素未能佩戴矯視眼鏡，SWISH項目會研究一副簡單的眼鏡是否可直接改善這類兒童的心理健康。這項研究的結果將對政府醫療保健計劃和保險政策產生重大影響，包括讓兒童盡早獲得眼部護理，以改善心理健康。

奧比斯