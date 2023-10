醫健：成視在人：及早治療斜視 改善兒童生活質量

奧比斯早前已有研究證實患有視障的兒童,患抑鬱及焦慮的比例較一般人高。上述新研究進一步表明視力障礙會影響兒童的生活品質、幸福感和自尊。奧比斯即將開展一項名為「See Well to Stay in School (SWISH)」的隨機對照試驗,該試驗將為中國兒童提供免費眼鏡。