新冠爆發高峰逼近 公院病床受壓

【本報訊】雙疫夾擊本港，市民須小心提防。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指，夏季流感高峰接近完結，瑪麗醫院相關入院人數及重症人數開始減少，反而新冠患者入院情況增加，長者及長期病患重症情況亦增，推斷11月中至11月底將是新冠個案爆發高峰，12月才會回落，然後到了明年2月，農曆新年期間將再有冬季流感高峰。

孔繁毅直言，今次夏季流感高峰，入院重症及死亡人數，亦較新冠疫情前為高。他解釋指，其一原因是過去3年本港處於戒備狀態，市民大部分戴口罩，過去3年基本上無爆發流感。

長者長期病患 籲打流感針 但當除下口罩之後，特別是部分長者無打流感針，幼童由出世到現在也無接觸過流感病毒，整體社區對流感抗體偏低，孔認為最重要是兒童、長者及長期病患者要接種流感疫苗。

孔提到，社區對新冠病毒抗體大約每半年下跌，因此預計每半年將會出現高峰，惟指市民不用太擔心，主要是大部分人已打齊3至4針新冠疫苗，很多人亦曾感染，混合屏障相對高，他預計本港11月可讓長者及高危人士接種最新的XBB疫苗。

孔繁毅指出，新冠及流感暫時沒有重疊，但要留意公立醫院內科病床全年大部分時間爆滿，入院人數超過100%，甚至有時達140%及150%，認為醫管局要增加內科病床，調配整體人手，否則長期來說會應付不到。