今年畢業生期望月薪近2.5萬 僱主願支付不足1.8萬元工資

【本報訊】本港求職平台本年第3季透過網上問卷形式進行《2023年畢業生薪酬及就業調查》，發現畢業生的期望薪酬為每月24,838元，比去年升約20%；而僱主願意支付的薪酬則為每月17,293元，比去年稍升5%，雙方期望落差高達7,545元。

若以各大院校比較，香港教育大學畢業生期望薪酬最高，每月28,333元；其次是香港理工大學畢業生，平均期望每月27,464元。而從僱主的角度看，企業願意給予香港科技大學畢業生最高薪酬，為18,538元，其次是香港大學畢業生，約17,991元。

銀行金融業最受歡迎 CTgoodjobs調查數據又顯示，最多受訪畢業生打算投身「銀行/保險/證券/金融」，比率達15.6%，其次是「政府/公共部門/公用事業」（11.6%）。至於去年最受歡迎的「資訊科技/電子商務」行業，今年則三甲不入，僅有8.2%受訪者選擇。而最受畢業生歡迎的就業機構是政府，佔整體8.5%，緊隨其後的是Google（6.0%）、HSBC（3.1%）及Apple（2.9%），可見大型企業或機構較吸引畢業生。

調查亦反映Z世代注重工作與生活的平衡，有20%受訪畢業生打算完成學業後尋找兼職工作，較去年大大提升12.6%。另有39%畢業生希望企業實行4天工作周，但只得約兩成僱主認為此政策吸引，差距接近一倍。