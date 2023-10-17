衝擊基層就業 團體促改革聘外勞計劃

社區組織協會早前展開基層市民對輸入勞工計劃的意見問卷調查報告，訪問208位基層勞工，發現近80%受訪者認為，不設上限輸入勞工不合理，更有90%受訪者憂慮未來就業情況。根據當局官方統計資料，由於人口老齡化，本港出現結構性勞動人口縮減，協會指當局應制訂相應人力資源政策，只有在本地未能聘用足夠勞工的特殊情況下，才考慮有限度短期輸入勞工，長遠亦要以培訓本地勞工為主要人力資源策略，全面檢視各行業實際人力需求，提高申請輸入勞工的門檻，並推行積極的就業政策。

協會亦表示，過去十多年在職貧窮狀況呈惡化迹象，法定最低工資升幅趕不上通脹和消費物價指數增幅，亦跟不上整體勞動市場的工資增長水平，建議當局盡快上調最低工資水平至不少於每小時53元，訂立最低工資水平計算及調整機制，以求客觀和科學地調整最低工資水平，並改為一年一檢，以及訂立標準工時、改革在職家庭津貼、研設負徵稅制度等。