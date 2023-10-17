薪酬加幅 港輸大灣區

本地僅3.8% 北上就業可獲5.5% 香港人力資源管理學會聯同中智公司分別進行「2023年薪酬趨勢調查」，發現本港僱員的平均加薪幅度為3.8%，雖較去年升0.3%，但仍較大灣區的5.5%為低。至於展望2024年，調查發現有逾60%本港及近30%大灣區機構表示會加薪，當中平均加薪幅度分別為4.1%及5.4%。

學會今年首3季在香港及9個大灣區城市收集數據，共訪問了209間香港企業及384間大灣區企業。結果發現，在提供相關數據的機構當中，有98.6%的機構將於本年加薪，另有1.4%的機構表示會凍薪；而表示加薪的機構中，有逾90%僱員均獲加薪，而遭凍薪的僱員僅佔6.8%。至於僱員今年整體平均基本薪酬調整則為3.8%，若扣除今年1至8月的綜合消費物價指數升幅1.8%後，實際基本薪酬調整為2.0%。

獲發花紅金額亦低於去年 按員工職級計算，調查亦發現，中層僱員的基本薪酬上調幅度最高，達3.9%，而高級僱員的薪酬加幅則為3.8%。而企業機構將根據多項因素決定薪酬調整幅度，其中「業績表現」今年繼續位列首位，「僱員個人表現」則較去年上升一位，排名第二。

花紅方面，有41.8%機構表示調查期間設有固定花紅制度，而獲發放固定花紅的僱員中，平均金額為1.04個月基本薪酬，稍低於去年調查錄得的1.09個月。另有91.7%機構表示設有非固定花紅，符合資格並獲發非固定花紅的僱員中，平均金額1.3個月基本薪酬，低於去年調查錄得的1.57個月。

調查又發現，今年大灣區加薪幅度較香港高，整體平均調薪率為5.5%，而表示會加薪的機構中，45%表示不受市場環境的影響，會按原定計劃調整薪酬，26%則表示調薪預算下降。按不同層級人員計算，研發或技術人員加薪幅度最高，達7.3%，應屆生則緊追其後，加薪率亦達6.3%。

展望2024年，調查顯示，有62%香港機構表示將為僱員加薪，4%機構預期會凍薪，當中平均加薪幅度為4.1%；至於大灣區方面，則有28%機構表示將於明年為僱員加薪，近70%機構未決定來年會否調整薪酬，展望明年平均加薪幅度為5.4%。

僱員看重「工作與生活平衡」 香港人力資源管理學會會長孔于人認為，受環球經濟影響下，本港營商氣氛趨向保守及謹慎，而本港人才荒情況仍然嚴重。

他又引述學會最近發布的「未來勞動力研究」結果，指近半受訪員工認為「工作與生活平衡」是推動他們繼續任職於同一間公司的重要因素，建議僱主需採用多管齊下方法，包括混合工作模式、彈性工作時間、健康活動、關愛文化和良好辦公環境等，以有效吸引和挽留人才。