電費屢加價 促減准許利潤加重事故罰則

陸頌雄

【本報訊】近年電費多次加價，有議員指中電及港燈近年的電費加幅已超基層市民的可承擔範圍，稱要做到「減電費，保民生」，而兩間電力公司垂直一體式經營導致自然壟斷，買方未有議價空間，促請政府適度地減少1至2%准許利潤、檢討《管制計劃協議》，重大事故加重罰則。

議員陸頌雄昨在一個研討會上引述《東方日報》報道表示，燃料與電費受外部原因上升，加上准許利潤保證兩電沒有誘因壓低電價，現時電費非常不健康，而香港電力市場屬於絕對 「自然壟斷」，買方完全沒有議價能力，兩電也將市場風險100%轉嫁給消費者。他又指現時市民「能源貧窮」，導致他們不敢開電器、冷氣，甚至風扇都要小心開。

自然壟斷 市民無議價能力 針對現時電費價格昂貴，他指內地環保零碳電力發展蓬勃，以南方電網為例，零碳能源佔整體電力52%，深圳和廣州的平均電價為每度6-7毫人民幣，而若果兩電向內地買電，可減少基本電費加價的壓力，兩電也應適度地減少1至2%准許利潤。

就引入第三方供電方面，他指政府應透過新發展區作試點，如新田科技城，以提升政府的議價能力。他又斥《管制計劃協議》獎罰機制為「奇葩」制度，導致早前有事故停電後反而獲得550萬元，他認為壟斷的電力公司，提供穩定電力、盡快維修是「天經地義」的事。

就兩電壟斷發電、輸電、配電過程導致買方沒有議價空間，同場的香港理工大學電機及電子工程系教授勞偉籌表示，如果要打破局面，需要準備好完善的輸電配網，且從籌備開始起碼需要7至8年，也要在各區興建電塔，而就引入新公司方面，他指電力投資好大，質疑是否有公司有能力加入。