新屋除甲醛 收費可相差5倍

【本報訊】油漆、家具等均令新裝修的單位含較高濃度可致癌物質「甲醛」，不少人為此會光顧除甲醛服務。不過消委會收集市面上23間提供家居除甲醛及／或裝修後清潔服務公司的收費及條款等資料，發現收費差距亦頗大，由1,202元至7,000元不等，相差接近5倍。該會又提醒消費者亦要小心比較服務範圍、使用物料等細節。

23間提供資料的公司中，有17間都是按單位面積及／或家具數量列明總收費，收費由800元起；另有3間公司按每平方呎收費，由每平方呎2元至7元不等。服務商較普遍採用「光觸媒」及「無光觸媒」製劑作除甲醛劑。前者利用光催化劑「二氧化鈦（TiO2）」，配合光照分解甲醛等。不過，欠缺適當和足夠的光線照射反而有機會衍生更為有害的物質，例如被轉化並二次形成為甲醛，亦有可能轉化成刺鼻、刺激眼睛及黏膜、且同樣具致癌性的乙醛。

消委會指應索列明細節合約 「無光觸媒」則以「有負載型貴金屬催化劑」於可室溫環境下，以氧氣催化反應分解甲醛。不過，催化劑的穩定性、室內溫度、污染物濃度等均影響降解效率。若空氣中存有其他污染物，亦可能令催化劑失去活性。消委會總幹事黃鳳嫺指，室內可加氣泵增強通風，理論上能降低可能出現的二次污染。若市民室內感到眼睛不適或呼吸困難，最佳的方法是開窗通風，稀釋室內甲醛，笑言「得閒開窗不失為最慳錢的方法」。

消委會另提醒，消費者在購買服務時，應向相關公司索取服務列明細節的合約，例如涵蓋的服務項目、基本及額外收費及付款詳情等，又指選擇除甲醛服務時留意有否保養期，必要時可要求公司再提供除甲醛服務。