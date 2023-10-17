測試市面植物奶 豆奶蛋白質最高

【本報訊】植物奶近年大行其道，支持者趨增，當中患乳糖不耐症的人不適合飲用牛奶，亦因動物權益和認為植物性食物較動物性食物對環境更有利，繼而選擇植物奶代替奶類製品。消委會近日測試市面39款植物奶，檢測其營養、霉菌毒素、金屬污染物及除害劑草甘膦含量，結果發現豆奶的蛋白質最高，與低脂奶相近，而椰子奶及米奶則最低，前者需要日喝33杯才相當於一杯低脂奶蛋白質含量。

33杯椰子奶蛋白質等同1杯低脂奶 消委會在超級市場、百貨公司等不同零售點搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括7款杏仁奶、5款椰子奶、5款米奶、10款燕麥奶和12款豆奶，有19款樣本的總評同獲4分或以上。

測試結果顯示，豆奶的蛋白質平均含量最高，每100毫升含3.26克蛋白質，與低脂奶含量接近，飲用一杯240毫升的豆奶攝入的蛋白質約佔成年女性每日推薦攝入量的14.2%。而其餘4類植物奶平均蛋白質含量不高，亦非為不完全蛋白質，故仍需從其他膳食攝取所有必需氨基酸，當中椰子奶和米奶的蛋白質平均含量最低。嬰幼兒需從母乳或配方奶中攝取成長必要的營養，即使患乳糖不耐症，父母都不應自行以植物奶取代奶類。

鈣質方面，16款樣本達高鈣定義，包括4款杏仁奶、5款椰子奶、一款米奶、4款燕麥奶和2款豆奶樣本，每100毫升鈣含量由23.92毫克至155.75毫克。以無添加鈣的樣本平均含量計算，消費者需要飲用125杯椰子奶，才會攝入與一杯低脂奶相若的鈣質。