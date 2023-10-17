3朱古力糖分高於營養標籤數字

【本報訊】朱古力是不少人的零食，為了食得健康，市民選購時會查看營養標籤作比較。消委會發現，有3款黑朱古力的糖分檢出量較標籤高逾20%；一款脂肪含量亦較標籤高逾20%，其中飽和脂肪高過一倍；另有一款牛奶朱古力被發現營養標籤上的數字模糊不清。該會促廠商改善。

另有內容模糊 消委會促改善 儘管大眾均知朱古力大多高脂肪及高糖，但其十分可口仍禁不住多嘗。消委會測試的20款黑朱古力樣本中，檢出總脂肪和飽和脂肪含量最高的樣本都是Millésime 70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador，檢出的總脂肪含量比其營養標籤標示的每100克41.23克高出23%，而檢出的飽和脂肪含量更比其營養標籤標示的每100克14克高出1.29倍，另有兩款朱古力檢出飽和脂肪含量比其營養標籤標示值高出超過20%。

此外，兩款牛奶朱古力檢出反式脂肪，檢出量由每100克0.1克至0.2克。但Green & Blacks Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa未有在營養標籤標示含反式脂肪，吉百利牛奶朱古力則因營養標籤上的數字模糊不清。因此無從評估其準確度。消委會已將該樣本的資料轉交食物安全中心跟進。Green & Blacks供應商表示，標籤上的標示與生產商當地的測試結果相符。

糖分方面，20款黑朱古力樣本檢出的糖含量由沒有至每100克36.0克，其中3款檢出的糖含量比其營養標籤標示值高出超過20%。9款牛奶朱古力檢出的糖含量由每100克46.0克至60.5克。整體而言，牛奶朱古力較黑朱古力所檢出的糖高，牛奶朱古力樣本平均檢出的糖含量約每100克53.8克，較含糖黑朱古力樣本平均檢出的每100克含28.2克糖，高約90.8%。

消委會引述研究指，朱古力或可可產品可助改善血脂和心臟病的風險。然而，以一般成年人為例，應限制每周朱古力的攝取量在100克以下，以防過量進食而引致肥胖及相關的代謝疾病。