港無規管鎘含量 朱古力多吃腎傷

29樣本全有重金屬 食安例落後易中伏 朱古力食到腎虧？不少人愛吃朱古力紓壓，逢聖誕節、情人節及復活節朱古力亦是送禮首選。不過，消費者委員會測試市面20款黑朱古力及9款牛奶朱古力發現全部都含重金屬，有樣本重金屬鎘含量更超出歐盟標準逾17%。朱古力含鎘，多吃會損害腎臟，但消委會踢爆港府未有規管朱古力重金屬含量，本港食安法例落後，隨時令市民禍從口入。

一款意大利製產品 超歐盟標準 消委會昨日表示，20款黑朱古力樣本檢出的鎘含量由每公斤0.039毫克至0.937毫克，相差達23倍。當中含量最高的「Amedei」意大利製造黑朱古力，其鎘含量較歐盟上限每公斤0.8毫克，超出達17.12%。全部牛奶朱古力樣本則檢出每公斤含0.009毫克至0.092毫克鎘，相差9.2倍，但符合歐盟標準。

另外，全部20款黑朱古力樣本均檢出鉛，9款檢出砷。9款牛奶朱古力樣本則有5款檢出鉛。然而，全部樣本檢出的鉛含量和砷含量都沒有超出中國國家標準上限。測試結果已交食物環境衞生署轄下食物安全中心跟進。

鎘於工業的用途很廣泛，並且天然存在於地殼表面。若動植物居住及生長環境的土壤、空氣、水域等受到鎘污染，鎘便會在食物鏈中累積傳遞。至於攝入多少鎘才會損人體健康？消委會總幹事黃鳳嫺指沒有固定公式，但人長期攝入會損害腎臟。她稱，本港法例並沒有專門為朱古力食品設定重金屬限量，而朱古力消耗量大的歐盟則有相關標準，因此該會參考歐盟及內地的標準進行是次測試。她認為朱古力人人都喜歡吃，港府亦應與時並進，制訂相關法例，保障消費者。

不過，消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威表示，朱古力原材料的可可是農作物，受泥土、水影響下，或多或少存在重金屬，而是次測試的大部分朱古力的重金屬都沒超標，籲市民放心。食物安全中心則稱，所有朱古力樣本在正常食用情況下不會影響健康及符合本港法例要求。消委會報告內，未見有上述意大利黑朱古力廠商的回應。

有樣本可可量與包裝標示不符 另外，消委會化驗朱古力的咖啡因及可可含量，計出可可分量，發現個別樣本的含量與其包裝上的標示值有差距，其中有樣本標示含80%可可，但測試結果顯示可可含量僅66.9%，兩者相差約13個百分點。黃鳳嫺解釋情況或因國際未有統一的計算方法，而廠商或標示加工前的可可百分比，但精煉過程可可會流失水分，影響可可重量，而加工過程亦有耗損，「未刮晒所有可可脂」，強調整體可可含量與標示值相符。