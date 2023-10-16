劏房條例低成效 可憐租戶無依靠

家是安身立命之本，不但可供休息，更是一種精神寄託。在本港，很多人勞碌半生，只為真正擁有一個屬於自己的家，一個可以遮風擋雨的居所。偏偏這個如此簡單的目標，隨着樓價攀升、港府房策失敗，離港人愈來愈遠，變成遙不可及的夢想。現時，本港大部分基層只能蝸居在劏房之內，生活艱苦之餘，還要承受不合理的租金；且別說出頭天，甚至要為如何度過明天而發愁。

為加強對租戶的保障，港府早年推出劏房租管條例，卻漠視了坊間最大訴求，並沒一併制訂起始租金，結果租管條例淪為無牙老虎。香港社區組織協會昨日公布最新調查發現，在所有分間單位的年租金收入，均遠高於該物業的差餉租值，平均高出兩倍，最少高出10%，最多甚至高至7.87倍。數據意味着劏房市場與差餉租值已脫鈎，劏房市場租金水平依然居高不下，劏房戶繼續任人魚肉。

造成如今局面的最大因素，在於業主設定租金時缺乏了制衡機制，雖說一定程度上受市場因素影響，但更多的是看業主個人意願。沒有業主會「嫌錢腥」，缺乏制衡下，設定租金時自然是愈高愈好。有聲音認為，在疫情期間，不少業主為共度時艱而凍結租金甚或下調租金；那麼，在社會復常後，業主選擇加租，也是無可厚非。

然而，劏房租金高昂，並非一朝一夕之事；疫情期間的凍租或減租，好比一個人為了減重而節食，復常後加租，則是節食過後暴飲暴食，反而令健康加劇惡化。更重要的是，對於基層而言，劏房租金本來已佔生活開支的一大部分。租金一旦上調，租戶只能壓縮其他開支，進一步降低生活質素；現時本港百物騰貴、加風四起，更是令基層生活質素下降速度倍增。

事實上，要從根本解決劏房問題，最佳辦法是增加公營房屋供應，降低公屋輪候時間，讓基層盡快上樓，從而降低劏房的需求。畢竟若能選擇公屋，誰又願意支付數倍租金來屈居劏房呢？只要需求下降，在市場調節下，劏房租金自然會下降，甚至劏房的環境亦有可能上升。或許是港府也沒信心短時間內增加公屋供應，才退而求其次，制訂劏房租管條例來加強監管。

次貨不可怕，可怕的是港府一退而退，毫無底線可言。如今劏房年租金收入遠高於該物業的差餉租值，正是拒不訂立起始租金造成的惡果，就連條例的核心，打擊業主向租客濫收水電等雜費的功效也不彰顯，濫收費用的情況仍然持續，劏房租管條例有等於無，劏房戶還有甚麼可依靠呢？及時檢討條例內容並作出修改，是港府紓解基層民怨的唯一出路。社協建議當局規定業主分間單位出租後，年租金收入不得高於其差餉物業估價署租值120%，確是良策之一，港府何不深入考慮呢？難道官員還期盼業主大發慈悲，自行調節租金嗎？