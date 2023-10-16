龍七公：全面進攻在即 加薩危在旦夕

巴勒斯坦激進組織哈馬斯轄下軍事組織「卡桑旅」日前突襲以色列，不但殺傷並俘虜大量平民，更對以軍造成難以想像的打擊。惟當以色列回過神來，由錯愕變成憤怒，巴勒斯坦必然倒大楣；畢竟以色列軍力與巴勒斯坦武裝力量的差距，可不只一星半點，以軍一旦全力進攻，巴勒斯坦武裝力量難以招架。不過，真正受害的永遠是兩國平民，得益者只有哈馬斯，以及以色列極右勢力。

仇恨加深 死結難解 自卡桑旅突襲取得巨大成功後，坊間先是炮轟以色列與美國情報戰上的失敗；及後，便開始流出各式各樣陰謀論。其中，不少人懷疑是次襲擊之所以取得成功，是以色列極右勢力刻意操控情報、欲擒故縱所致。畢竟以色列今年初才經歷大型示威浪潮，人民對於右翼政府提出的改革感到不滿，政局罕有混亂；陰謀論者懷疑，極右或故意無視哈馬斯將發動襲擊的情報，通過敵對方製造災難，來轉移己方民眾視線，還可以利用人民一時仇恨，趁勢消滅巴勒斯坦。雖然陰謀論似乎說得有理，卻缺乏實據，且有不少破綻，暫未能讓人信服。

姑勿論哈馬斯是鑽了以色列政局混亂所產生的漏洞，抑或是以色列極右的欲擒故縱，事情到了這個地步，大戰在所難免。以色列宣戰後，未有急於進軍，而是選擇「圍而不打」，意味着以軍即將展開的大型軍事行動，並不單純為了報復哈馬斯，而是為了消滅哈馬斯，全面佔領加薩地區而來。以軍先是全面截斷加薩地區的水電及人道援助，上周五又通報聯合國，要求24小時內撤走加薩地區北部所有人到南部，更凸顯了以軍殲滅哈馬斯的決心。

須知道，武裝分子最強的防禦設施不是裝甲、不是建築掩體，更不是山洞地道，而是以平民作為「肉盾」。坊間普遍認為，以軍倘若發動地面進攻，哈馬斯勢必在城市巷戰中，以游擊戰術與以軍周旋。武裝分子的最大特色，就是全民皆兵；拿起槍是武裝分子，放下槍就是平民。正規軍與武裝分子交戰，往往難以先發制人，否則容易背上濫殺平民的罵名；惟欲後發先至，談何容易。強如美軍，也曾吃了不少苦頭。如今以色列要求外國人及聯合國人員撤離，顯然是不想陷入泥沼，以轟炸配合地面部隊進擊，採取「寧殺錯、勿放過」的戰術。

倘若以軍進攻加薩時，造成大量平民死傷，將導致巴人對以色列的仇恨加深，更多的巴人將投身哈馬斯，背離法塔赫等相對溫和的派別；與此同時，將惹怒其他阿拉伯國家。雖說在美軍兵臨地中海後，各國軍隊不太可能異動，惟有可能暗中支援，令哈馬斯實力大增。當哈馬斯實力進一步鞏固，勢必發動恐襲，向以色列還以顏色；如此一來，又有利於以色列右翼把實權牢牢掌握在手中。以巴死結將愈扯愈緊，和談基本無望，只能寄望在以巴平民鮮血流光前，列強願意強力介入。