笑看天下：美國口不對心講多嘥氣

以色列圍困加薩地區，叫北部所有人撤走到南部；外界預計以色列將發動地面戰爭。以色列總理內塔尼亞胡發表全國電視講話，稱用前所未有力量打擊敵人，形容行動只係開始，將摧毀巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。之不過，物極必反，內塔尼亞胡宣布「每名哈馬斯成員都會是死人」，國防部隨即對加薩實施斷水斷電等全面封鎖並全面進攻，稱「正與人形動物作戰」，對加薩狂轟濫炸，平民死傷無數，如此無差別瘋狂報復，難怪導致輿論轉向，由對哈馬斯嘅恐怖襲擊譴責，轉而關心加薩人道主義危機災難。

事實亦正如此，穆斯林國家嘅態度漸趨強硬，目前已有逾20個成員國嘅阿拉伯聯盟號召開緊急會議，斥以國行為違反國際法和國際人道主義法。國際社會關注以巴局勢，中國外長王毅14日與美國國務卿布林肯通電話。王毅表示以巴衝突面臨失控風險，認為軍事手段冇出路，以暴易暴只會造成惡性循環。布林肯指美方支持以「兩國方案」解決問題，支持聯合國為緩解局勢，提供人道救援發揮作用。惟美國經常講一套做一套，近年根本睇唔到有積極推動巴勒斯坦建國，反而一味拉攏以國和阿聯酋、巴林建交，亦希望沙特同以國關係正常化，有傳沙特擱置有關計劃，談判暫無法繼續。老美所做嘅就係想強化以色列國際地位，從而孤立巴勒斯坦，美方所謂支持「兩國方案」口不對心，根本係嘥氣！