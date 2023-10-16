冰鑑春秋：哈馬斯的人肉盾牌

哈馬斯對以色列的無預警攻擊，打得以國措手不及，傷亡慘重，但以色列的反擊也迅速嚴酷，立即對加薩走廊進行了密集轟炸。雖然以色列宣稱攻擊的目標都是哈馬斯的據點，但眾所周知，大量的平民也被波及，不僅有數千人死傷，還有數十萬人流離失所、等待援助。

人們要問的是，這場衝突的結局到底會是甚麼？哈馬斯與以色列周旋數十年，應深知以國「以血還血」的報復手段，知道無論偷襲是否得手，加薩走廊的居民都必須付出難以想像的代價。現在以國將加薩斷水斷電，鄰國埃及擔心池魚之殃，也封閉了邊境。在人道走廊無法開設，美國又力挺以色列袖手旁觀下，難道真要讓加薩的200多萬民眾活活餓死不成？據說哈馬斯籌劃這波攻擊長達兩年之久，期間對以色列與各國可能會出現的反應，應該都做了沙盤推演。難以想像能夠忍辱負重、嚴守機密躲過摩薩德與五眼聯盟層層監視的哈馬斯，追求的只是無腦攻擊的快感。投注大量資源的哈馬斯，理應有更深層的政治意圖才對。

殺害平民百姓擄人要挾，除了讓以色列成為受害者，給入侵加薩一個好藉口外，絕不可能達成哈馬斯想趕走猶太人獨立建國的目標。襲擊音樂節與首都機場，更會製造國際公憤，給予以色列報復的正當性，這些難道哈馬斯都會想像不到嗎？

合理的推測是，哈馬斯就是要給以色列一個好理由，讓他們大舉進犯加薩地區，然後讓國際注目到以色列報復手段的殘虐，重新喚起世人對遺忘已久的巴勒斯坦問題的重視。只是，這個目標，卻是要以數十萬巴勒斯坦民眾當人肉盾牌的死傷為代價，人類因為宗教種族紛爭所導致的相互殺戮，究竟要到何年何月，才能真正止息？