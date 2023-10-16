自成一家：中國需要有為外交

近年中國與西方國家關係緊張，有人批評是因為北京拋棄了鄧小平時代的韜光養晦方針，轉而走向主動有為，甚至是推行戰狼外交，結果引來各國夾擊。但從近來的以巴衝突來看，這種指摘可以說是毫無道理。

所謂韜光養晦，是鄧小平在上世紀80年代末90年代初提出的，一共有28字，包括「冷靜觀察、穩住陣腳、沉着應付、韜光養晦、善於守拙、絕不當頭、有所作為」。該方針後來被概括為「韜光養晦、有所作為」，成為中國長期的外交戰略。蘇聯解體後，中國一下子失去和美國談判的籌碼，這項外交戰略方針在當年是明智之舉。

而北京的韜光養晦戰略，其實有點類似美國建國初期的孤立主義。根據美國國父華盛頓在1796年宣布退出政壇時所闡述的孤立主義原則，美國的政治精英們顯然非常清楚美國作為一個剛剛獨立的國家，並沒能力與歐洲列強競爭，於是主動宣告將自己獨立於世界之外。此舉也為美國的經濟騰飛奠定良好的安全的外部環境，逐步走上大國之路。

近年來，西方一直強調中國國內政治不穩定及民族主義思潮冒起，導致政府的外交路線愈來愈強硬。某程度上而言，這是一種戴有色眼鏡的解讀。隨着中國國力不斷提升，在海外的利益增加，中國民眾皆期望政府更加有所作為。譬如，在近來以巴衝突中有多名中國人死傷，若北京繼續保持低調，只會被國內網民罵死。另一方面，中國的經濟總量已經躍居世界第二位，國際社會也普遍寄望中國作為國際秩序的維護者，在全球治理方面有更大的貢獻。所以遠至去年俄烏戰爭，近至最近的以巴危機，各國皆希望中國出手斡旋。總括言之，國內外的環境急遽變化，都迫使北京要推行有為外交。