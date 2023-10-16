坦言集：加薩之死？

以色列對加薩地區切斷水電糧食的供應，並對當地居民區及救援設施（醫院、救護車隊）作無差別的轟炸，用上國際禁用的白磷彈，擴大殺傷力。加薩地區人口密集，由於以色列軍隊封鎖，無路可逃，也無地可避。人口一半是婦孺，因此以色列炮轟傷亡者也大多數為婦孺。

以色列政府與軍方是清楚這樣的情況，仍然不斷炮轟，顯然志在屠殺加薩人民，在兇殘的手段背後是猶太部落式的復仇心態，種族滅絕的目標。這樣的猶太教極端主義比起伊斯蘭教極端主義更為卑劣。猶太教是種族主義，伊斯蘭教是宗教主義，對不同種族還是視為一體。猶太教是恃強凌弱，伊斯蘭教是在被壓迫下的反抗，二者性質差別巨大。此所以伊斯蘭教是與外來統治者為敵，猶太教是與全世界為敵。

以色列轟炸加薩人民，西方政府的反應是無條件地支持。美國為首的英國、加拿大等盎格魯撒克遜人政府，以至德法政府禁止把加薩真相在民眾中公開，威脅拘捕治罪任何支持哈馬斯反抗的人士。西方的媒體受制於猶太資本的控制，也是一面倒地顛倒歷史和現實。由政府帶頭，媒體附和，製造假新聞來妖魔化哈馬斯和巴勒斯坦人民，美化以色列。在國際輿論上企圖對異議者製造白色恐怖，用邪惡的公關宣傳來愚弄國際社會和廣大的民眾。

可惜，由於有社交媒體、半島電視台、今日俄羅斯和眾多的自媒體，加薩的現狀、以色列奴役壓迫巴勒斯坦人民的歷史不能被湮沒。阿拉伯人、巴勒斯坦人在西方社會有眾多的親屬，面對以色列的殘暴，即使西方亦出現大規模的示威支持加薩人民，譴責以色列和西方政府。美國拜登政府也不得不把外交重點放在停止加薩的人道災難。可是仍在給以色列提供武器，讓它對加薩進攻，不顧民主黨也有50多名眾議員聯署要求促使以色列恢復供水電糧食給加薩人民。

加薩的水電、糧食和藥物供應會在這幾天內斷供，以色列看來是想在斷供後進攻加薩。二者都同時製造國際罕見的嚴重人道災難。加薩人民是在國際眾目睽睽下被種族滅絕。哈馬斯、真主黨和阿拉伯、伊斯蘭教的各個組織會坐以待斃嗎？

以色列侵入加薩會是加薩人民悲慘的最後一戰。願天佑加薩人民，讓他們在死前給邪惡的猶太復國主義重重一擊。