政情：打卡江門窄梯 姚柏良幫港旅業諗計

樓梯同人生有乜嘢關係？窄樓梯係咪有更深嘅含意？似乎每個人都有唔同嘅意會，但見到旅遊界議員姚柏良（Perry）企喺窄樓梯嘅相，只會諗到佢身形都算標準，起碼唔會塞住條路，其他人都仲過到。

Perry呢兩日穿梭喺古蹟之中。由於高鐵香港段湛江西線路正式開通，5個新站點覆蓋粵西，佢話打鐵趁熱就北上江門。佢喺社交平台貼文話自己去咗江門周圍打卡，佢去咗電影《讓子彈飛》中黃四郎家嘅碉樓，又去咗王家衛拍攝4年嘅「開平巷」打卡，同時亦參觀咗赤坎古鎮。

打卡點都包括咗呢條喺古鎮嘅窄樓梯，樓梯兩旁貼上幾幅字句，例如「人生就像爬樓梯，非一定向上或往下」、「樓梯的盡頭，陽光一直都在盛開」同「只有走對了路，努力才有意義」，唔知邊句貼合Perry嘅心情呢？

啟發打造江港文旅線 但Perry諗嘅係本行，佢話香港同江門文化同源、人緣相親、地緣相接，希望隨着高鐵站點嘅開通，江港兩地可共同打造「一程多站」文旅線路，拓展旅遊合作新模式。

返嚟之後，佢又去咗睇油尖旺區多個古蹟，包括大包米訊號塔、半島酒店、鐘樓、文物探知館（前威菲路軍營）、古蹟辦總部（前九龍英童學校）、天文台同雷生春等。感想當然同旅遊有關，話希望政府可進一步善用同開放區內嘅歷史建築，更積極地向外推廣，豐富古色旅遊。