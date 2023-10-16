政情：搵新景點谷旅遊 葉劉：搞港版九寨溝

香港復常後，經濟仍未復甦，旅客埋怨香港食住行都貴，又冇景點。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀就話可重新激活南丫島前石礦場同人工湖嘅發展計劃，以呢個被形容為「港版九寨溝」嘅旅遊景點吸引遊客。

其實早兩個月之前，葉劉曾喺社交平台貼文透露發展局正重新就南丫島前石礦場嘅未來發展進行研究，探討將前石礦場同周邊地方用嚟做綜合土地發展用途，唔會依賴私人發展商，期望新發展規劃能維持一定數量居住人口。當局仲話未來會考慮喺前石礦場設置運輸基建設施、亮點康樂設施、優質長者房屋同遊艇碼頭等。

激活南丫島前石礦場 葉劉前日就同相關官員考察前南丫島石礦場、現為香港基督教青年會戶外及環保活動中心。佢喺貼文話官員講解當地嘅環境，石礦場佔地大約20公頃，面積大約相等於20個維園、人工湖蘇心湖面積大約5公頃，以香港土地面積嚟講，佔地絕對不少，20年前已經修復此荒廢石礦場。發展局當年曾經構思將嗰度發展為低密度住宅同酒店，但發覺先要投資基建，亦需要食水、電力、排污等設施同資源，當時商界認為地點偏遠兼且需要投資基建，唔符成本效益，對項目冇乜興趣，發展構思因而擱置。

聽完講解後，一行人步行10幾分鐘就到咗人工湖蘇心湖，而有官員企喺人工湖旁邊遠眺對岸，不禁讚嘆環境好優美，猶如「港版九寨溝」。其實香港需要更多新興旅遊景點，若果鄰近交通配套同設施齊全，唔少中產都想喺呢度住。南丫島搭船到達港島南區只係需要15分鐘，交通方便，相信唔少外籍人士熱愛呢種生活。

行山遠足玩水歎海鮮 南丫島有好多寶貴生態同旅遊資源，葉劉認為絕對可以重新激活呢個發展計劃，令南丫島索罟灣、前石礦場營地同人工湖蘇心湖成為香港新興旅遊景點。營地碼頭可擴建停泊較大船隻同遊艇、蘇心湖可以用嚟做水上活動中心，市民亦可漫步遊覽南丫島，行山遠足欣賞宜人美景，順道品嘗美味海鮮。佢促請發展局重新採取開放態度，積極研究點樣發展前石礦場同人工湖，以免浪費咁珍貴嘅土地資源。

實際上，佢喺5月下旬曾實地考察前石礦場營地，前日再次到訪，發覺營地經歷颱風同暴雨後，沿路有大量塌樹，部分甚至連根拔起，幸得營地工作人員同一班義工喺考察前嘅日子協助清理颱風後嘅塌樹同雜物，令主要通道恢復暢通，考察團先可以順利成行。